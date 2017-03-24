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Юрій ЛУЦЕНКО: «Під час Євро-2012 крали з розмахом»

Генпрокурор розповів про крадіжки під час підготовки до чемпіонату Європи

  • 24.03.2017 15:37
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Vlada.io. Юрий Луценко
© Vlada.io. Юрий Луценко
Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про схеми, за якими державі завдавалися багатомільйонні збитки під час підготовки до Євро-2012:
 
«Вчора провели десятки одночасних обшуків у фігурантів відновленої справи по розкраданням під час Євро 2012. 
Як доводять вилучені документи - крали з розмахом. 
Крок перший - заниження вартості при оформленні митних платежів. Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. В результаті держава отримала перші мільйонні збитки. 
Крок другий - те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК «Олімпійський» вже за 189 доларів. На арені 70050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 млн дол. 
Аналогічні схеми виявлені і в інших закупівлях. 
Далі буде. 
Ніхто не забутий і ніщо не забуто».

Источник — Sport.ua

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