Юрій ЛУЦЕНКО: «Під час Євро-2012 крали з розмахом»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про схеми, за якими державі завдавалися багатомільйонні збитки під час підготовки до Євро-2012:

«Вчора провели десятки одночасних обшуків у фігурантів відновленої справи по розкраданням під час Євро 2012.

Як доводять вилучені документи - крали з розмахом.

Крок перший - заниження вартості при оформленні митних платежів. Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. В результаті держава отримала перші мільйонні збитки.

Крок другий - те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК «Олімпійський» вже за 189 доларів. На арені 70050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 млн дол.

Аналогічні схеми виявлені і в інших закупівлях.

Далі буде.

Ніхто не забутий і ніщо не забуто».



