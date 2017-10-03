Кабмін виділить 100 млн гривень на борги Олімпійського

Кабінет міністрів України вирішив погасити борги, які виникли у НСК «Олімпійський» у Києві у результаті реконструкції об'єктів до фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Документ передбачає виділення 99,9 млн грн на погашення заборгованості. Відзначимо, що це є антикорупційним кроком уряду. Так, цього разу компанії обрані прозоро і відкрито, раніше ж інформація була закритою.

У розпорядженні названі відповідальні за вирішення питання. Державній казначейській службі доручено до кінця 2017 року забезпечити спрямування коштів держпідприємству «Фінансування інфраструктурних проектів».

Водночас Держагентству інфраструктурних проектів необхідно забезпечити погашення зазначеним підприємством заборгованості «Олімпійського», а також проконтролювати цільове використання коштів.

Відповідне розпорядження прем'єр-міністра Володимира Гройсмана буде опубліковано на урядовому порталі найближчим часом.

Зазначимо, питання про погашення боргів за реконструкцію «Олімпійського» публічно на засіданні Кабміну підняв міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Розпорядження Кабінету міністрів «Про деякі заходи фінансування НСК «Олімпійський». Проектом передбачається здійснення погашення заборгованості, що виникла у зв'язку з виконанням заходів із реконструкції об'єктів «Олімпійського», - сказав Омелян на засіданні уряду 20 вересня.

У свою чергу міністр молоді та спорту Ігор Жданов закликав ухвалити і підтримати пропозицію з урахуванням позиції Мінмолоді та спорту, а також уточнити суму заборгованості.

Як повідомляв «Обозреватель», навесні 2017 року стало відомо, що рахунки НСК «Олімпійський» заарештували за борги. Повідомлялося, що «Олімпійський» протягом п'яти років має заборгованість перед підрядниками за виконані будівельні роботи на суму понад 145 млн грн.